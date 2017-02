El mensaje de Ivonne Reyes a Pepe Navarro: "Algunos ya no valen para la tele”

Ivonne Reyes tiene muy claro lo que pasa en los juzgados o al menos lo intuye. Aunque se muestra optimista después de enterarse del recurso de Andrea Navarro en el que asegura que el hijo de Ivonne no es del presentador, Ivonne no rechaza la confrontación. En una conversación con Aída Nizar que mostraba su deseo de que Risto Mejide la entrevistara, Ivonne ha enviado un mensaje claro a Navarro: "Sería muy potente que nos entrevistara aquí, porque otros se quedaron arcaicos y ya no valen para la tele".