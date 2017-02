Rosa casi pierde su casa por una herencia: "Están robando mis ahorros"

En Asturias no se bonifica el impuesto de sucesión en las herencias. Pagar este impuesto llega a ser 100 veces más que en otras comunidades. "La ideología no tiene nada que ver, está robando mis ahorros", dice Rosa. Ella heredó una casa y tiene que pagar 36.000 euros de impuestos. Rosa califica como "una vergüenza" el coeficiente que aplican en Asturias para valorar la casa. Según ella, la casa tiene una valor de 111.000 euros, pero la adminitración la ha tasado en 243.000. "No son valores reales", afirma.