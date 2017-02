Las cuatro excusas que dio Pepe Navarro para no hacerse las pruebas de paternidad

Pepe Navarro ha calificado como una “error” no haberse realizado las pruebas de paternidad. El presentador dio distintos motivos para no realizarse las pruebas, tal y cómo informa ‘El Español’. En la primera ocasión, Navarro alegó no querer hacerse las pruebas para no participar en el "circo mediático" sobre la demanda de Ivonne Reyes. Además, el presentador alegó "motivos legales y de fondo", una viaje o cuestiones de "dignidad y coherencia" como motivos para no realizarse las pruebas genéticas de paternidad.