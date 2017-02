Iglesias: "Creo que Íñigo puede ganar a Cifuentes o a Aguirre, pero es decisión suya"

Pablo Iglesias confirma que ha hablado con Íñigo Errejón sobre la posibilidad de que éste se presentecomo candidato a la Alcaldía o a la Comunidad de Madrid. “Es un problema que no vaya a repetir Manuela Carmena, a mí me gustaría que repitiera, pero ha dicho que no lo hará", comenta Iglesias. "Creo que Errejón podría ganar tanto a Cifuentes como a Aguirre, pero es decisión suya", ha afirmado Iglesias en 'AR'.