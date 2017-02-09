Pablo Iglesias, en la mesa de 'AR'
Pablo Iglesias: "Podemos no puede seguir siendo un grupo de profesores amigos"
"No podemos ser Pimpinela, tenemos que hablar de los problemas de la gente"
"Después de Vistalegre, todos estaremos remando juntos"
"Creo que Errejón podría ganar tanto a Cifuentes como a Aguirre, pero es decisión suya"
"Los impuestos deberían pagarse en función del bolsillo, no de la Comunidad"
El guiño de Pablo Iglesias a Ana Rosa: "A mí me gustaría estar donde estás tú"
09.02.17 | 10:16h. telecinco.es |
El secretario general de Podemos ha visitado 'El programa de Ana Rosa' dos días antes de la celebración del Congreso de Vistalegre. Iglesias ha reconocido algunos errores en el debate interno de la formación, ha comentado las diferencias que tiene con Íñigo Errejón e incluso se ha atrevido a lanzarle un guiño a Ana Rosa Quintana. ¿Será el nuevo sucesor de la presentadora?
A dos días de la celebración de Vistalegre II y con el partido más dividido que nunca entre 'errejonistas' y 'pablistas', Pablo Iglesias ha visitado el plató de Ana Rosa. El secretario general de Podemos ha hablado del debate que mantiene con Íñigo Errejón y ha reconocido un error cometido por ambos. "Tenemos un debate difícil, pero creo que lo hemos hecho mal. Hemos llevado la transparencia hasta el extremo. Podemos no puede seguir siendo un partido de profesores universitarios que se llevan bien o mal, sino una fuerza de la oposición", ha afirmado.
"Somos una formación política que nace de un grupo de amigos, eso es cierto, pero con la que está cayendo en nuestro país... No podemos ser Pimpinela, tenemos que hablar de los problemas de la gente", añade Iglesias sobre el debate interno del partido. Por otro lado, Iglesias ha querido dejar claro que pase lo que pase después del Congreso del domingo 12 en Vistalegre, Podemos saldrá reforzado: "Quiero que la gente entienda que hay dos modelos y que tienen que elegir. A partir del lunes, todos estaremos remando juntos".
En cuanto sus diferencias con Errejón, Iglesias ha explicado que ambos tienen un forma distinta de entender la posición del PSOE. "Íñigo considera que el PSOE es oposición, pero yo lo veo de otra forma. Creo que entregaron el poder al PP y que forman parte de una gran coalición".
Iglesias: "Creo que Íñigo puede ganar a Cifuentes o a Aguirre, pero es decisión suya"
Pablo Iglesias confirma que ha hablado con Íñigo Errejón sobre la posibilidad de que éste se presente como candidato a la Alcaldía o a la Comunidad de Madrid. “Es un problema que no vaya a repetir Manuela Carmena, a mí me gustaría que repitiera, pero ha dicho que no lo hará", comenta Iglesias. "Creo que Errejón podría ganar tanto a Cifuentes como a Aguirre, pero es decisión suya", ha afirmado Iglesias en 'AR'. El líder de Podemos asegura que es muy posible que Errejón prefiera continuar en la política estatal ("lo está haciendo muy bien en el Parlamento", dice) aunque considera que Madrid es "una posición estratégica muy importante" para Podemos.
El guiño de Pablo Iglesias a Ana Rosa: "A mí me gustaría estar donde estás tú"
La entrevista de Pablo Iglesias ha dejado también un momento de complicidad entre el político y la presentadora. Hablando sobre el futuro, Iglesias asegura que en 20 años no se imagina en política y le lanza un guiño a Ana Rosa Quintana: “Quien sabe qué haré dentro de 20 años, a mí me encantaría estar donde estás tú, ya lo hemos hablado otras veces”. "Es que a Pablo le gustaría ser mi sucesor", ha contestado la presentadora.
¿Qué propone Pablo Iglesias en la materia de impuestos?
Con el intenso debate de las diferencias en los impuestos que se pagan en las distintas Comunidades, el líder de Podemos ha explicado su propuesta. "A Alguien que gana 600 euros no se le puede comparar con alguien que gana 600.000 euros. La clave es que cada uno pague en función del bolsillo, no de donde haya nacido", ha explicado en 'AR'.
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SLEEPY HOLLOW
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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03:15
SLEEPY HOLLOW
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04:00
CUENTA ATRAS
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05:05
LA TIENDA EN CASA
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05:35
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:15
RIS CIENTIFICA
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07:10
M.I.R
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M.I.R
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COMISARIO, EL
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10:45
COMISARIO, EL
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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15:10
FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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20:05
C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. NEW YORK
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SLEEPY HOLLOW
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CUENTA ATRAS
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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04:50
MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
CAZAMARIPOSAS
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21:40
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:15
DCINE: 'EL HECHIZO DE UN CAFÉ'
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00:00
DCINE: 'UN HECHIZO DE AMOR'
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01:30
EL CUERPO DEL DELITO
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02:15
EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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04:15
EL CUERPO DEL DELITO
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04:55
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'UN HECHIZO DE AMOR'
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01:30
EL CUERPO DEL DELITO
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02:15
EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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08:30
ANATOMIA DE GREY
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09:20
MUJERES DESESPERADAS
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10:15
MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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12:00
CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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14:20
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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16:05
MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LOS DESCENDIENTES'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:40
INKMASTER
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01:30
INKMASTER
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02:15
INKMASTER
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02:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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03:40
CALLEJEROS
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04:15
CALLEJEROS
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04:50
CALLEJEROS
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05:30
CALLEJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:35
SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
12:50
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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14:15
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
-
14:45
INKMASTER
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15:40
INKMASTER
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16:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
16:55
VETERINARIO AL RESCATE
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17:15
VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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21:50
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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23:10
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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00:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:00
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:50
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:15
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:35
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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03:15
CALLEJEROS
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03:55
CALLEJEROS
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04:30
CALLEJEROS
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05:00
CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
GEMELOS DIABÓLICOS
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23:25
GEMELOS DIABÓLICOS
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00:10
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:10
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:05
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:50
CUARTO MILENIO
-
04:55
CUARTO MILENIO
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