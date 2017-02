Toño Sanchís, sobre Belén Esteban: "No ha querido pagar a Hacienda nunca"

Toño Sanchís ha cargado duramente contra Belén Esteban, a la que acusa de no haber gestionado bien el dinero que ha ganado y de no haber querido pagar a Hacienda. "Sólo en 2016 ha hecho 9 ‘Sälvame Deluxe’, ha facturado más de medio millón de euros sin tener en cuenta su sueldo, ni otras entrevistas ni el 30% de mi comisión", ha comentado el exrepresentante. Según Sanchís, la colaboradora de 'Sálvame' pertenece al 10% de la gente que gana más de un millón de euros al año en este país. "Da pena que con el sueldo de esta señora por una entrevista puedan comer 25 personas", ha añadido.

“Es mentira que Belén Esteban esté arruinada, que no venda victimismo”

En su entrevista en 'AR', Toño Sanchís ha acusado a Belén Esteban de hacerse la víctima al sentirse preocupada por su situación económica. "Que se deje de hacer la víctima porque tiene de víctima lo que tengo yo de bombero. Es una vergüenza que diga que tiene un problema económico porque gana mucho dinero. Que asuma su responsabilidad con Hacienda", ha dicho Toño. El exrepresentante ha querido desvincularse de los presuntos problemas de Esteban con el fisco. "Que a mi no me cargue ese marrón. Yo no soy su administrador. Esta señora está hundida por su mala cabeza, su mala gestión y porque no ha querido pagar a Hacienda nunca". También ha comentado que Belén Esteban tiene su sueldo embargado desde que él la conoce por temas fiscales. "No tiene moral de asumir que ella misma es la responsable de su situación en todos los sentidos".



Además, Sanchís no cree que Belén Esteban deje la televisión después de saldar su deuda con el fisco, como afirma ella. "Lleva diciendo que deja la televisión desde que la conocí. Eso es mentira. No tiene moral de asumir que ella misma es la responsable de su situación en todos los sentidos".

¿Se esconde Toño Sanchís de Belén Esteban?

¿Se esconde Toño de Belén Esteban? El exrepresentante no ha aceptado hacer un cara a cara con Belén en 'Sálvame'. "Yo no me escondo de nadie, pero no voy a ir a un programa en el que se han dicho muchas mentiras y barbaridades y se ha penseñado documentación falsa. Yo podría haber hecho 9 'Deluxe' como ella y haber ganado esa burrada de dinero", comenta.

Por último, Sanchís asegura que Belén Esteban es "una persona destructiva". "Yo tengo mi empresa, mi vida, mi familia y mis cuatro hijos. Desde que no estoy con esta persona soy muy feliz de que no me caliente la cabeza, de que no hable mal de la gente y de que no me cargue de ernergía negativa", ha dicho.