Toño Sanchís, de Belén Esteban: "Es una persona destructiva, desde que no estoy con ella soy más feliz"

¿Se esconde Toño de Belén Esteban? El exrepresentante no ha aceptado hacer un cara a cara con Belén en 'Sálvame'. "Yo no me escondo de nadie, pero no voy a ir a un programa en el que se han dicho muchas mentiras y barbaridades y se ha penseñado documentación falsa. Yo podría haber ganado hecho 9 'Deluxe' como ella y haber ganado esa burrada de dinero", comenta. Además, Sanchís asegura que Belén Esteban es "una persona destructiva". "Yo tengo mi empresa, mi vida, mi familia y mis cuatro hijos. Desde que no estoy con esta persona soy muy feliz de que no me caliente la cabeza, de que no hable mal de la gente y de que no me cargue de ernergía negativa", ha dicho.