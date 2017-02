Carlos Herrera, sobre Iglesias y Errejón: "Tienen la misma ideología viejuna"

Carlos Herrera comenta la actualidad política en el programa de Ana Rosa. El locutor de Cope valora el papel de Cospedal en el PP y se moja en el resultado del Congreso de Podemos en Vistalegre. "Creo que va a ganar Pablo porque el poder da un plus de ventaja". Además, Herrera considera que Pablo Iglesias y Errejón son en realidad iguales. "De socialdemócratas no tienen nada. Los dos tienen una ideología viejuna que les ha llevado a envejecer un partido como ocurre con la enfermedad de la progeria. Iban a nacer para ser otra cosa y al final son muy parecidos a los demás, donde las tensiones personales se imponen. Como no acaben cantando el Cumbayá con un mechero y esas cosas, va a acabar mal.