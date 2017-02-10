Entrevista política
Cifuentes: "Yo defiendo a los andaluces, no quiero que les frían a impuestos"
"Aunque le moleste a Susana Díaz, no voy a subir los impuestos en Madrid"
"Madrid es la CCAA más solidaria y aporta el 78% del fondo para todas las regiones"
"La única propuesta de subida de impuestos procede de las Comunidades del PSOE"
"Tengo la obligación de defender los intereses de los madrileños"
"País Vasco y Navarra tienen un sistema de financiación propio y nadie lo discute"
“No puedo elegir entre Soraya y Cospedal, es como elegir entre papá y mamá"
“Los españoles ven en el PP un partido unido y con proyecto"
“En el Congreso de Madrid, por primera vez, todos los militantes podrán votar”
10.02.17 | 10:07h. telecinco.es |
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado el plató del programa de Ana Rosa para hablar sobre el Congreso del Partido Popular, sus preferencias entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias y, sobre todo, la batalla dialéctica que mantiene con Susana Díaz por la armonización de los impuestos autonómicos.
Cristina Cifuentes se ha sentado en la mesa política de 'AR' para repasar la actualidad política, centrada en la celebración de los congresos del Partido Popular y Podemos y del intenso debate que mantiene en los medios con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre la financiación autonómica y la brecha entre las Comunidades por los impuestos en las herencias.
La presidenta de la Comunidad ha sido tajante en su respuesta a Susana Díaz. "Tengo una relación personal e institucional correcta y cordial co Susana Díaz, pero tenemos muchas diferencias políticas. La armonización fiscal que pide es que en Madrid subamos los impuestos. Si ento que le moleste, pero no voy a subir los impuestos en Madrid porque a Andalucía le venga bien. Tengo la obligación de defender los intereses de los madrileños", ha explicado.
"Con este sistema, si subo los impuestos en Madrid, ni un euro iría a los hospitales madrileños"
Cristina Cifuentes responde a las críticas por el estado deficiente de los hospitales y los juzgados en Madrid. "De los diez mejores hospitales públicos de España, cinco están en Madrid. Tenemos la mejor sanidad pública de España y de Europa", comenta. "Gracias al personal del hospital de La Paz, yo sigo con vida", añade. Además, Cifuentes asegura que con el sistema de financiación autonómica, si sube el impuesto a los madrileños, el 100% iría destinado al fondo de solidaridad de otras Comunidades. "N i un sólo euro repercutiría en la mejora de la Sanidad en Madrid", afirma.
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. MIAMI
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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DCINE: 'UN HECHIZO DE AMOR'
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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EL CUERPO DEL DELITO
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LOS DESCENDIENTES'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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11:35
SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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12:50
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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14:15
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:50
INKMASTER
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INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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CUARTO MILENIO
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CUARTO MILENIO
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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CUARTO MILENIO
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CUARTO MILENIO
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FOGONES LEJANOS
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FOGONES LEJANOS
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TRAGONES
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TRAGONES
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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LOS INGENIADORES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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CIENCIA PARA TORPES
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14:10
CIENCIA PARA TORPES
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CIENCIA PARA TORPES
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:15
MI EXTRAÑA ADICCIÓN PILOTO ESPECIAL
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EN EL PUNTO DE MIRA
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21 DÍAS
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23:00
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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