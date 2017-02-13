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Ana Rosa Quintana, nombrada embajadora de la campaña ‘Mujeres por el corazón’
Una iniciativa para concienciar y prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer
Ana Rosa se une a Mónica Naranjo, Ruth Beitia y la Reina Doña Letizia como embajadora
13.02.17 | 14:31h.
La cantante Mónica Naranjo y la campeona olímpica de salto de altura Ruth Beitia han sido también nombradas embajadoras de esta iniciativa para concienciar y prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer. En el acto, bajo la presidencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserra, ha contado también con la participación del prestigioso cardiólogo español Valentín Fuster.
La primera causa de mortalidad en mujeres en nuestro país es la enfermedad cardiovascular. En España mueren más mujeres que hombres de infarto, y en la mayoría de los casos por no saber identificar sus síntomas previos. Para intentar llegar al máximo de interlocutores posible para paliar esta lacra, la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, ha sido nombrada embajadora de ‘Mujeres por el corazón’, campaña orquestada por el prestigioso cardiólogo español Valentín Fuster junto con la Fundación Mapfre, la Fundación Procnic, la Comunidad de Madrid y la Fundación Española del Corazón, cuyo objetivo principal se centra en concienciar sobre las causas de este alto índice de mortalidad, informar a las mujeres sobre cuáles son los síntomas y la necesidad de solicitar atención médica rápidamente ante ellos.
Junto a Ana Rosa Quintana, ‘Mujeres por el corazón’, que cuenta como embajadora de excepción con su Majestad la Reina Doña Letizia, ha nombrado hoy lunes a la cantante Mónica Naranjo y la campeona olímpica de salto de altura Ruth Beitia en un acto presidido por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
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COMISARIO, EL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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02:40
HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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04:00
CINERGETIC: 'CATEGORÍA 5: CICLOGÉNESIS INFERNAL'
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05:15
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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04:50
MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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21:00
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:25
VUELVE ANATOMÍA DE GREY
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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05:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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12:15
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:35
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:30
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:55
INKMASTER
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15:45
INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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17:00
VETERINARIO AL RESCATE
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17:20
VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:40
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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23:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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LA REVELACIÓN DE LAS PIRÁMIDES
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00:20
CARRO DE GUERRA: EL ARMA DE LOS FARAONES
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01:30
CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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MALAS PULGAS
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05:20
MALAS PULGAS
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05:30
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