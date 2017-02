Cospedal, sobre la acumulación de cargos: "Yo no cobro por ser secretaria general"

María Dolores de Cospedal ha hablado en 'AR' sobre su reelección como secretaria general del Partido Popular y ha opinado sobre la polémica generada por su acumulación de puestos simultáneos en la política. "Usted lo llama cargos, para mí son responsabilidades. Cuando uno tiene un cargo, cobra por él y yo como secretaria general no lo hago", ha comentado.

"Como no había noticias, eso se ha convertido en noticia", comenta Cospedal sobre la polémica acumulación de cargos políticos. "Entiendo que haya gente que le suene mal lo de la acumulación de cargos, pero para mí no son cargos, sino responsabilidades. Cuando uno tiene un cargo, cobra por él y yo, como secretaria general, no lo hago", ha afirmado.

La recientemente reelegida secretaria general del PP, ha explicado que de los 4.000 compromisarios del congreso, 300 votaron en contra de que se pudiera tener más de una responsabilidad en el partido. "Me quedo con esa cifra".

Además, Cospedal ha mostrado su opinión por la contundente victoria de Pablo Iglesias en el Congreso de Vistalegre II. "Siempre es mejor para el partido tener un liderazgo indiscutible. La organización debe tener variedad en su composición, pero el liderazgo debe ser indiscutible porque eso es bueno para una organización política. Lo importante es lo que vaya a hacer ese líder y eso está por ver", ha comentado.

Cospedal, sobre su reelección: "Me siento muy querida y apoyada"

María Dolores de Cospedal ha expresado en 'AR' su agradecimiento y satisfacción tras ser reelegida secretaria general en el Congreso del PP. "Creo que es una muestra de confianza por parte de Rajoy en mi persona y, todavía más importante para mí, de los militantes de mi partido. Me he sentido querida y apoyada", ha comentado. Además, Cospedal asegura que el trabajo de secretaria general es "muy duro", pero a la vez muy bonito. "Conoces el partido desde dentro y, sobre todo, a los políticos del partido", ha comentado.