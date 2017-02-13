Su yerno, principal sospechoso
Todas las claves del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM
‘AR’ reconstruye el recorrido de Miguel López para comprobar su coartada
La viuda murió desangrada, los disparos no eran mortales
La declaración de Miguel López: "Su muerte no me beneficia en nada"
El hijo menor de Miguel López amenazó con degollar a su abuela, según varios testigos
13.02.17 | 12:22h. telecinco.es |
'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a la declaración de Miguel López, el yerno de la viuda del expresidente de la CAM, asesinada de varios disparos en el concesionario de coches del sospechoso. El programa ha reconstruido el recorrido que el sospechoso hizo en muy poco tiempo para comprobar su coartada. Además, el programa ha tenido acceso al testimonio de varios testigos y las amenazas y mensajes de los hijos de López antes y después del crimen.
Miguel López, el yerno de la viuda del expresidente de la antigua Caja Mediterráneo (CAM), fue detenido el viernes 10 de febrero como presunto asesino de su suegra, que falleció desangrada tras varios disparos en el interior de su vehículo. El presunto asesino ha alegado ante el juez que es inocente y además ha proporcionado una coartada. Sin embargo, los investigadores sospechan de varias contradicciones en sus referencias temporales y de la extraña actitud del detenido, según varios testigos, en la tarde del crimen.
‘AR’ reconstruye el recorrido de Miguel López para comprobar su coartada
Miguel López tardó exactamente nueve minutos en llegar desde el concesionario de Alicante donde apareció el cuerpo sin vida de María del Carmen Martínez a su finca. Los investigadores sospechan que el presunto asesino de la viuda de la CAM se dio mucha prisa en realizar este trayecto para conseguir estar con gente en el momento de recoger la llamada en la que se le informaba de la policía. Para comprobar su coartada, un reportero de 'AR' se ha subido a un taxi para repetir este recorrido.
El hijo menor de Miguel López amenazó con degollar a su abuela, según varios testigos
La situación en la familia del expresidente de la CAM era muy tensa. L a madre se llevaba solo bien con su hijo, pero tenía muy mala relación con sus hijas y sus yernos, entre los que se incluye el presunto autor del crimen, Miguel López. La relación con los hijos de Miguel López era explosiva. El hijo menor del sospechoso colgó en Instagram un mensaje en el que decía: "Maldita zorra, decepcionado es la palabra. Eres más falsas que tus p… bolsos”.
Además, el hijo mayor parecía alegrase del asesinato subiendo en las redes sociales horas más tarde del crimen u na foto con una camiseta que ponía “jaque mate”. Algo que levantó sospechas en los investigadores y que hizo que el propio Miguel Ángel López perdiera los nervios. “Si llegas a estar aquí, te doy una h…”, contestaba a su hijo. Varios testigos han declarado, además, que el pequeño de estos dos nietos había hecho gestos amenazantes a la abuela, como el de cortarle el cuello un día que ella paseaba entre los frutales de la finca familiar.
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA TIENDA EN CASA
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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05:25
LA TIENDA EN CASA
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:15
RIS CIENTIFICA
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07:10
M.I.R
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M.I.R
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09:10
COMISARIO, EL
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COMISARIO, EL
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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18:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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20:05
C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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22:30
C.S.I. MIAMI
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23:15
C.S.I. MIAMI
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00:05
C.S.I. MIAMI
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01:00
C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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02:40
HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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04:00
CINERGETIC: 'CATEGORÍA 5: CICLOGÉNESIS INFERNAL'
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05:15
LA TIENDA EN CASA
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05:45
EL ZAPPING DE SURFEROS
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THE CLOSER
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01:30
THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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07:45
ANATOMIA DE GREY
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08:30
ANATOMIA DE GREY
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09:20
MUJERES DESESPERADAS
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10:10
MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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14:20
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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17:30
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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21:00
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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21:50
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:25
VUELVE ANATOMÍA DE GREY
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22:35
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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23:15
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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21:00
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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00:35
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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05:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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05:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:20
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:45
SUPERCOLECCIONES
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12:15
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:35
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:30
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:55
INKMASTER
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15:45
INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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17:00
VETERINARIO AL RESCATE
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17:20
VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:40
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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23:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:00
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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04:00
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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10:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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16:15
VETERINARIO AL RESCATE
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16:50
VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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21:55
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
LA REVELACIÓN DE LAS PIRÁMIDES
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00:20
CARRO DE GUERRA: EL ARMA DE LOS FARAONES
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01:30
CIUDADES BAJO TIERRA
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02:25
CIUDADES BAJO TIERRA
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03:05
CIUDADES BAJO TIERRA
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03:45
CIUDADES BAJO TIERRA
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04:30
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05:20
MALAS PULGAS
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05:30
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