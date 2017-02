La declaración de Miguel López: "Soy inocente, su muerte no me beneficia en nada"

“Soy inocente. A mí la muerte de María del Carmen Martínez no me beneficia en nada. Soy una persona solvente”, ha declarado el principal sospechoso del crimen ante el juez. Además, explica su coartada acompañadop de más gente en el momento del asesinatlo y niega que él aparcara el coche que tenía que recoger su suegra. Por el contrario, sí ha confirmado la mala relación con su suegra. "Prefería no tratar con ella", comentó. Su abogado, no tiene dudas. "No hay ni una solo prueba", comenta. Sin embargo, la policía cree que hay contradicciones temporales en su declaración y en las actitudes que según otros testigos mantuvo en la tarde del asesinato.