Ivonne Reyes, al borde del abandono en ‘GH VIP’: "Es muy cobarde lo que están haciendo"

Ivonne Reyes ha utilizado las cámaras de ‘Gran Hermano VIP’ para contar todo lo que siente por Pepe Navarro y no es precisamente un mensaje de San Valentín. La actriz se ha llegado a plantear dejar el reality por el recurso presentado por Andrea Navarro sobre la paternidad de su padre. “Es bastante retorcido y mala gente. Es una situación súper cobarde lo que están haciendo, de gente baja", ha comentado a sus compañeros en Guadalix. Además, la actriz venezolana se ha echado a llorar en el confesionario. "Me genera angustia no controlar a este personaje, que se vaya del país él porque quiere que me vaya yo y mi niño", ha afirmado.