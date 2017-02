T. Sanchís, sobre Belén Estaban: “Por algo la pusieron los Janeiro fuera de Ambiciones”

"Ahora que estoy fuera de la vida de Belén, me llega un montón de información de biógrafos no autorizados que en su momento yo antes negaba y ahora les he dado una vuelta y tiene mucho sentido", comenta Toño Sanchís. El exrepresentante asegura que Belén "ha ficcionado y ficciona" y asegura que antes defendía a la colaboradora de 'Sálvame' porque vivía una especie de síndrome de Estocolmo. “Por algo la pusieron los Janeiro fuera de la verja de Ambiciones", comenta.