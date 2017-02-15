Novedades del sumario de la CAM
Crimen de la CAM: ¿Están las hijas de la viuda en el punto de mira de la investigación?
Dos semanas antes del asesinato hicieron un inventario de las joyas a hurtadillas
'AR' muestra la conversación en la que la viuda asesinada explicaba un robo de joyas
Según la policía, el presunto asesino tardó solo 7 minutos en matar a su suegra
Hija pequeña: "No fue cariñosa. Le gustaba el poder y el dinero"
15.02.17 | 12:21h. telecinco.es |
Las hijas de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM asesinada a tiros en Alicante, fotografiaron las joyas de la madre a escondidas para llevárselas a un notario y hacer un inventario, según los últimos datos del sumario. Además, 'El programa de Ana Rosa' tiene acceso a las cámaras que registraron los movimientos del yerno de la víctima y todo lo que pudo hacer el día del asesinato.
¿Quién mató a María del Carmen Martínez? ¿Fue un crimen premeditado? ¿Qué pasó días anteriores a su asesinato? 17 días antes del crimen, la víctima sufrió un robo, según una llamada telefónica en la que hablaron al menos tres mujeres. En la llamada, ala que 'AR' ha tenido acceso, la viuda del expresidente de la CAM informaba a su hermana y a una de sus hijas de la misteriosa desaparición de collares de perlas, piedras preciosas y un reloj Cartier. " Eso es alguien que está aquí en la casa", decía. A pesar de ello, la víctima no llegó a denunciar el robo. ¿Existió el robo? ¿Fue el preludio de su muerte?
Según los últimos datos del sumario del caso, las hermanas fotografiaron las joyas de la madre a escondidsa para llevárselas a un notario y hacer un inventario. Tenían la sospecha de que la madre le dejaría las joyas a su hermano mayor, Vicente Salas. Además, los colaboradores de 'AR' han aportado nuevos datos sobre el paradero de los familiares en el momento de recibir la noticia del asesinato. Las hijas se encontraban en una reunión y los hijos del sospechoso, Miguel López, estaban en casa en el momento de su llegada. Justo en ese momento, uno de los hijos hijos abandonó la residencia en un vehículo. Además, la policía investiga por qué el sospechoso permaneció en el garaje más tiempo de lo normal al llegar a su residencia.
La policía cree que el presunto asesino tardó 7 minutos en matar a la viuda de la CAM
El presunto asesino tenía claro que las cámaras del concesionario no grababan, pero no contó con las que se iba a encontrar en su posible huida. Una de las cosas que despertaron la sospecha de los investigadores fueron la contradicción de las referencias temporales de su testimonio. Mientras él aseguró a la policía que tardó unos 20 minutos en llegar a su casa, la cámara de una tienda de rótulos situada a metros del concesionario captó la imagen del vehículo a las 18.38, por lo que solo tardó 9 minutos en llegar a su casa teniendo en cuenta la grabación de la cámara de seguridad de su residencia. Además, según el sumario, el sospechoso recibió a su suegra a las 18.25 horas en el concesionario, así que solo tuvo siete minutos para cometer el crimen.
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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M.I.R
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COMISARIO, EL
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COMISARIO, EL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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LOS 100
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LOS 100
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LOS 100
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LOS 100
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GRIMM
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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MOTIVE
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'PERDIDA'
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SIN RASTRO
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CARRO DE GUERRA: EL ARMA DE LOS FARAONES
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01:30
CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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10:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:50
SUPERCOLECCIONES
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12:15
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:35
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:10
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:30
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:55
INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
PLANETA CALLEJA
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PLANETA CALLEJA
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00:55
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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03:10
RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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DESAFÍO EXTREMO
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DESAFÍO EXTREMO
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