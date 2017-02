'AR' capta en directo el primer encuentro de los dos hijos del Cordobés

Manuel Díaz y Julio Benítez han sellado este momento histórico con un apretón de manos. Los hijos del Cordobés, torearán juntos el 11 de marzo en la plaza de toros de Morón de la Frontera, Sevilla. 'El programa de AR' ha captado en directo este momento tenso y emocionante en el que los dos hermanos, vestidos con una chaqueta azul muy parecida, no han llegado a abrazarse.

"Estoy tranquilo y muy emocionado. Es un día increíble", ha comentado Manuel Díaz, antes del encuentro con su hermano. Por primera vez, los hijos del Cordobés se han visto, cara a cara, y se han dado un apretón de manos delante de la cámara de 'AR'. El motivo de esta reunión histórica ha sido la presentación de la corrida de toros que Díaz y Benítez compartirán en la plaza de Morón de la Frontera, Sevilla.

Manuel Díaz: "Quiero dar las gracias a Julio por ser tan valiente y dar este paso"

Después del saludo y las fotos, los dos hijos del Cordobés han compartido sus impresiones de este momento histórico en sus vidas. "Sé que nuestro padre está de acuerdo y contento", ha comentado Julio Benítez al comenzar la rueda. Por su parte, Manuel, muy emocionado, confiesa que está "viviendo un sueño" y ha agradecido públicamente a su hermano el haber dado este paso.

"Quiero darle las gracias por permitirme torear con él y por ser tan valiente para dar este paso. Él siempre me ha respetado y ha hablado bien de mí y eso me consta. Va ser la corrida más importante de mi vida. Hemos tenido cosas en común, como estar separados en la distancia, pero los dos hemos sido personas luchadoras. Quiero pedir perdón también por si alguna vez he podido ser incomprendido. Espero que este encuentro sea un principio de amistad", ha comentado Manuel con la voz entrecortada.



Manuel Díaz está feliz y lo demostró hace unas semanas con un gesto. La reunión con su hermano, Julio Benítez, era algo impensable para él hace unos meses cuando todavía luchaba porque se reconociera que era hijo de Manuel Benítez, 'El Cordobés'. Por su parte, Julio Benítez también reconoció estar contento e ilusionado por este encuentro con su hermano, aunque prefierió mantener el silencio cuando se le pregunta por un posible acercamiento familiar.