¿Tiene validez la boda?
Chabelita, sobre las fotos filtradas de su boda: "Está en manos de mis abogados"
'Diez Minutos' ha publicado las fotos de una boda en Cancún entre Chabelita y Alejandro
Chabelita amenaza con denunciar a Alejandro por la filtración de las fotos
Rossi: "Alejandro dice que la filtración de fotos solo interesa a Chabelita"
16.02.17 | 13:26h.
La fotos de la boda de Alejandro y Chabelita en Cancún hace ocho meses, que ahora han salido a la luz, puede traer a la pareja serios problemas. Unos conflictos que nunca hubieran imaginado, sobre todo ahora que la ruptura de la pareja es un hecho. Además de las fotos, se han filtrado los documentos firmados del enlace, lo que ha provocado de nuevo un cruce de acusaciones entre Alejandro y Chabelita
Hace ocho meses les debió parecer una situación muy romántica, una boda en Cancún al borde de la playa. Se han filtrado las fotos de la boda y Chabelita no sólo niega que esté casada sino que además amenaza con ir a los tribunales. 'El programa de Ana Rosa' tiene las primeras palabras de la hija de Isabel Pantoja sobre el polémica enlace. "Es mentira, no es válido en nuestro país. ¿Tú crees que si yo me llego a casar de verdad, voy a hacer una boda sin mi gente?”, ha comentado Chabelita.
Rossi: “Alejandro dice que la filtración de fotos solo interesa a Chabelita”
El periodista Antonio Rossi ha explicado la posición de Alejandro sobre la boda en Cancún con Chabelita y la amenaza de ésta de denunciarle por la filtración de las fotos y los documentos. "Ayer se enteró de todo y se quedó alucinado", dice Rossi. Según Alejandro, esto solo le interesa a Chabelita. "El nunca quiso hacerse estas fotos y le costó un enfrentamiento porque no quería vender una exclusiva con estas fotos", ha explicado Rossi.
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MOTIVE
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'PERDIDA'
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'UNA CENICIENTA DE MODA'
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'NO HAY DOS SIN TRES'
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'LA DECISIÓN (EN NOMBRE DEL AMOR)'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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PLANETA CALLEJA
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PLANETA CALLEJA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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DESAFÍO EXTREMO
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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