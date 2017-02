Chabelita, sobre las fotos filtradas de su boda: "Está en manos de mis abogados"

Hace ocho meses les debió parecer una situación muy romántica, una boda en Cancún al borde de la playa. Se han filtrado las fotos de la boda y Chabelita no sólo niega que esté casada sino que además amenaza con ir a los tribunales. 'El programa de Ana Rosa' tiene las primeras palabras de la hija de Isabel Pantoja sobre el polémica enlace. "Es mentira, no es válido en nuestro país. ¿Tú crees que si yo me llego a casar de verdad, voy a hacer una boda sin mi gente?”, ha comentado Chabelita.

Rossi: “Alejandro dice que la filtración de fotos solo interesa a Chabelita”

El periodista Antonio Rossi ha explicado la posición de Alejandro sobre la boda en Cancún con Chabelita y la amenaza de ésta de denunciarle por la filtración de las fotos y los documentos. "Ayer se enteró de todo y se quedó alucinado", dice Rossi. Según Alejandro, esto solo le interesa a Chabelita. "El nunca quiso hacerse estas fotos y le costó un enfrentamiento porque no quería vender una exclusiva con estas fotos", ha explicado Rossi.