Novedades en el crimen de la CAM
Exclusiva 'AR': Las respuestas de Miguel López a los 23 indicios sobre el asesinato
El abogado del sospechoso ha pedido la libertad inmediata
El juez ratifica que el sospechoso seguirá en prisión preventiva
Las hijas de las víctimas permanecen recluidas en la finca de la familia
'AR' tiene acceso a la llamada del yerno a un amigo cuatro días después del crimen
Miguel López siembra la sospecha sobre su cuñado, el hijo favorito de la víctima
16.02.17 | 10:56h. telecinco.es |
¿Mató Miguel López a su suegra? ¿Pudo participar en el asesinato? La policía ha preparado un informe con 23 indicios que apuntan que el yerno de María del Carmen Martínez es el asesino. El sospechoso rebatirá punto por punto, ante el juez, estos 23 indicios aportando pruebas y coartada.
El periodista Ángel Moya ha tenido acceso en exclusiva al alegato de Miguel López ante el juez en su defensa. Los principales indicios que despertaron las sospechas en los investigadores es que el yerno era una de las tres personas que sabían que esa tarde María del Carmen Martínez visitaría el concesionario, mantenía una mala relación con la viuda del expresidente de la CAM y fue la última persona que habló y vio con vida a la víctima.
Según Moya, López alegará que visitaba el concesionario de forma habitual, que en los dos únicos minutos que estuvo solo con la víctima no tuvo tiempo para poder asesinarla y que, a pesar de la mala relación, jamás le negó el saludo.
Además, López ha pedido al juez que si se toma como indicio la camiseta de ‘jaque mate’ que su hijo mayor subió a las redes sociales horas después del asesinato, q ue se tenga también en cuenta la conversación en la que recrimina a su hijo haber hecho eso por el daño que está haciendo a su madre, hija de la víctima.
¿Intentó desviar la atención Miguel López en una llamada telefónica?
Cuatro días después del asesinato de María del Carmen Martínez, Miguel López mantuvo una conversación telefónica con un amigo en la que asegura que los asesinos iban contra su cuñado Vicente, el hijo mayor de la familia. "Que no lo sé macho, pero viene por ahí seguro", decía López sembrando la sospecha sobre su cuñado, el hijo favorito de la víctima. La policía considera que con esta conversación, López intenta desviar la atención hacia el primogénito de la familia por sus negocios en Sudamérica.
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GRIMM
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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LA TIENDA EN CASA
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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DCINE: 'PERDIDA'
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CASTLE
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'UNA CENICIENTA DE MODA'
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'NO HAY DOS SIN TRES'
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'LA DECISIÓN (EN NOMBRE DEL AMOR)'
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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PLANETA CALLEJA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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GEMELOS DIABÓLICOS
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