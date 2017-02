Caso Nòos: ¿Qué espera de la sentencia el abogado de la Infanta?

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Pau Molins, abogado del equipo de la infanta Cristina en el caso Nòos. "Siempre he confiado en la absolución y no tengo ningún dato que me haga cambiar ese optimismo", ha comentado Molins sobre la sentencia. Además, Molins comenta que la sentencia tiene más de 1000 folios.