Virginia López: "La infanta Cristina no ha sido absuelta en su totalidad"

Virginia López Negrete denuncia en ‘El programa de Ana Rosa’ que no se están explicando correctamente la sentencia de la Infanta Cristina en el caso Nòos. Según la abogada de Manos Limpias que llevaba la acusación particular contra Cristina de Borbón, la Infanta “tenía tres escenarios abiertos: la absolución de todo, la aplicación del código 122 del código penal de responsabilidad civil y la petición de cooperadora de los delitos de su marido. Yo he recibido que ha sido absuelta de la petición de cooperadora que pedíamos nosotros, pero en la página 741 de la senetencia queda claro y evidente que la Infanta Doña Cristina ha sido condenada como autora del artículo del 122 del código penal como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por su marido”. "La infanta Cristina no ha sido absuelta en su totalidad", ha añadido.