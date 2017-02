Exclusiva ‘AR’: Las imágenes y los croquis que la policía hizo del crimen de la CAM

¿Dónde mataron a María del Carmen Martínez? ¿En qué espacio asesinaron a la viuda del expresidente de la CAM? ‘El programa de Ana Rosa’ muestra en primicia el mapa del concesionario del sospechoso, Miguel López, que la policía hizo y las fotos que tomaron en el atestado del asesinato. El croquis muestra con gran detalle las medidas de los espacios y los objetos que quedaron en el suelo, algo fundamental para intentar demostrar los indicios del crimen de la CAM ante el juez.

La trayectoria de las balas en el interior del coche

Además de los croquis y las imágenes realizadas en el atestado policial del crimen de la CAM, 'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso al informe de balística del caso. El informe consta de las fotos de las balas y los casquillos encontrados y muestra la dirección de los proyectiles y los impactos que dejaron en el vehículo, un Porsche Cayenne. Según las pruebas, una de las balas salió rebotada y rozó el volante del coche.

¿Qué ocurrió entre las 18.25 y las 18.35 horas? 'AR' reconstruye el crimen

¿Qué ocurrió en el lavadero del concesionario de Miguel López entre las 18.25 y las 18.35 horas? Según las investigaciones y las imágenes del atestado que 'AR' muestra en exclusiva, María del Carmen Martínez fue disparada dentro del coche cuando tenía la ventanilla bajada. El charco de sangre en el interior lo demuestra. Posteriormente, María del Carmen Martínez bajó del vehículo y permaneció de pie al lado del vehículo hasta que murió desangrada, casi 20 minutos más tarde. Un trabajador del concesionario la encontró tendida en el suelo. Según estos cálculos, el yerno, sospechoso del crimen de la CAM, abandonó el concesionario cuando ella estaba todavía malherida en el interior del vehículo y con la puerta abierta.

Palmira, trabajadora de la familia Sala: "No creo que Miguel sea el asesino"

'AR' ha hablado en exclusiva con Palmira, trabajadora de la familia Sala durante siete años y una de las personas mejor les conoce. La trabajadora nos ha contado cómo eran y ha recalcado que no se cree que el asesino sea una persona de la familia: "Jamás pensé que su asesino pudiese ser de su entorno cercano, no me lo puedo creer. El tiempo y la verdad son los únicos testigos, pero yo no me lo creo. En esa familia no hay asesinos", ha asegurado.

Además el programa ha tenido acceso a las palabras de Vicente Salas, el único hijo varón, predilecto de la víctima. "La muerte de mi madre me perjudica a mí porque sin la acción de oro, el control de la empresa pasa a mis tres hermanas", comentó. Además, Salas asegura que su madre "solo recibió amenazas de sus nietos".