Alba Carrillo VS Feliciano López
Teresa Bueyes: "La cláusula de la separación de bienes que firmó Alba es nula"
Nuevo episodio de la guerra en el divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López
"Le dijeron a Alba que se trataba de una cláusula estándar y se confió"
"Con esa firma estaban encubriendo un negocio ilícito de Feliciano López"
"En el momento de la firma, Alba estaba medicándose por una depresión"
"Alba confiaba plenamente en su marido y ha permitido muchísimo"
"Le han ofrecido millonadas por ir a programas de corazón y las ha rechazado"
21.02.17 | 13:03h. telecinco.es |
El reparto de gananciales hace que la guerra continúe entre Alba Carrillo y Feliciano López. Según Alba, firmó la cláusula que liquidaba los gananciales esta cláusula sin ser avisada de lo que está realizando y estaba en ese momento con un estado de ansiedad y recibía medicamente por un trastorno de depresión.
Teresa Bueyes, la abogada de Alba Carrillo, ha visitado el plató de 'AR' para explicar el nuevo episodio de la guerra que mantiene por el divorcio la modelo con su exmarido, el tenista Feliciano López. Según Bueyes, Alba fue engañada en el momento en que firmó la separación de bienes gananciales y explica por qué consideran que esa cláusula es nula y que, por tanto, no ha recibido la mitad de los gananciales que debía haber recibido.
"Entendemos que esa cláusula es nula porque no se está renunciando a los bienes gananciales, sino que se estaban liquidando los bienes gananciales. Se estaba encubriendo un negocio ilícito de Feliciano López, que se produjese una donación de bienes hacia él de forma encubierta de la mitad de gananciales que le correspondían a Alba Carrillo", explica la abogada. "Le dijeron que era una cláusula estándar y ella se confío". Además, Bueyes asegura que en el momento de la firma, la modelo estaba atravesando un proceso de ansiedad y recibía medicamente por un trastorno de depresión.
Por otro lado, la abogada de Alba asegura que la modelo "es una mujergenerosa y con valores" y que se casó "completamente enamorada". "Alba confiaba plenamente en su marido hasta que empezó a descubrir que Feliciano no lleva la vida que ella esperaba. ha permitido muchísimo", dice.
T. Bueyes, sobre Alba Carrillo: "Ha rechazado millonadas por ir a programas de corazón"
Durante su entrevista con los colaboradores del programa, la abogada de Alba ha asegurado que su clienta no es materialista. "Alba está infravalorada en este país. Es socarrona, divertida y muy inteligente", ha comentado. Preguntada por cuánto ha cobrado por sus declaraciones sobre Feliciano López, Bueyes ha contestado que Alba " ha rechazado ir a hablar a programas de corazón que habían ofrecido millonadas" por su testimonio.
El regreso de Alba Carrillo a las redes sociales
La visita de la abogada de Alba Carrillo al programa de Ana Rosa ha coincidido con el regreso de Alba Carrillo a las pasarelas y su vuelta a las redes sociales. La modelo, que no publicaba en sus redes desde que comenzó el proceso de divorcio con Feliciano López, ha subido una imagen a su cuenta de Instagram con un mensaje del escritor Julio Cortázar: "Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo".
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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11:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:05
SUPERCOLECCIONES
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12:30
LOCOS DEL RECICLAJE
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:30
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:50
INKMASTER
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15:45
INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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16:55
VETERINARIO AL RESCATE
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17:15
VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:40
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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21:35
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS RECHAZADOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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22:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS FAMOSOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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22:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS CAMBIOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:10
RAMÓN LASO: SINÓNIMO DE MUERTE
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00:30
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:10
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:35
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:00
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:25
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:50
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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03:10
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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03:35
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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03:55
CONVÉNZEME
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04:25
CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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05:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:10
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:00
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:25
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS PACIENTES MÁS EXTRAORDINARIOS
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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