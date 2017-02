Alba Carrillo: “Empecé con Feliciano para darle celos a Fonsi Nieto”

Este viernes Alba Carrillo se sienta en Sálvame Deluxe para contar todo lo que no ha dicho sobre su relación con su exmarido, el tenista Feliciano López. Relatará su relación con sus exsuegros: “No quería casarme por culpa de sus padres. Movían todo a su antojo. Me tenían anulada”. También confesará con todo tipo de detalles sus relaciones íntimas con el tenista: “Cuando me veía llorar, no hacía nada se quedaba frío. Después de estar un mes fuera llegaba y decía que le dolía la cabeza. No es que no había fogosidad, simplemente no había relación”.