Urdangarin evita la prisión preventiva
Javier Díaz, abogado: "Urdangarin podría pagar la fianza con el dinero que se llevó"
Javier Díaz Aparicio, experto en Derecho Penal, analiza las medidas pedidas por el fiscal
Javier Díaz: "Es uno de los enésimos favores de la Fiscalía a la Casa Real"
Libertad condicional con fianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarin
Diego Torres elude también la cárcel con una fianza de 100.000 euros
El fiscal Horrach no ha pedido retirada de pasaporte ni medidas cautelares
23.02.17 | 11:42h. telecinco.es |
Javier Díaz Aparicio, experto en Derecho Penal, ha analizado las medidas que ha solicitado el fiscal en la Audiencia de Palma contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres. El marido de la infanta Cristina de Borbón ha obtenido la libertad condicional con una fianza de 200.000 euros, mientras que su socio Diego Torres elude también la cárcel con una fianza de 100.000 euros. "Es el enésimo favor que hace la fiscalía a la Casa Real", ha dicho el abogado en 'AR'
En una vista que ha durado apenas 30 minutos, el juez ha solicitado la libertad bajo fianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarin y de 100.000 euros para su socio, Diego Torres. El fiscal no ha solicitado medidas cautelares ni la retirada de pasaporte de los acusados. Durante la vista, celebrada en la Audiencia de Palma, Torres y Urdangarin han preferido no hablar y remitirse a las palabras de sus abogados.
El abogado Javier Diaz Aparicia ha calificado las medidas solicitadas pro el juez Horrach como "el enésimo favor de la Fiscalía a la Casa Real". Además, el experto en Derecho Penal ha recordado que en la sentencia se reconoce que tanto Urdangarin como Diego Torres se han quedado una cantidad de dinero que se desconoce por el delito de malversación. "Podría pagar la fianza con el dinero que se llevó", comenta.
Vaya, Urdangarin el ladrón puede eludir la cárcel pagando una fianza. Si llega a ser un titiritero lo enchironan ipso facto por peligroso.— Alberto Garzón (@agarzon) 23 de febrero de 2017
Las medidas solicitadas por el fiscal Horrach han tenido una rápida repercusión en las redes sociales. El primero en manifestar su descontento ha sido el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. "Vaya, Urdangarin el ladrón puede eludir la cárcel pagando su fianza. Si llega a ser un titiritero lo enchiron ipso facto por peligroso", ha tuiteado Garzón.
Urdangarin, recibido con gritos de "ladrón" a su llegada a la audiencia
Menos de una hora ante sde conocer las medidas solicitadas por el fiscal, Iñaki Urdangarin llegaba a la Audiencia Nacional. Las personas que se encontraban agolpadas a las puerta de la Audiencia lo han recibdo con gritos de "ladrón" y "chorizo".
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GRIMM
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GRIMM
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GRIMM
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GRIMM
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. NEW YORK
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MOTIVE
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LA FAMILIA BÉLIER'
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DCINE: 'THE IMITACION GAME (DESCIFRANDO ENIGMA)'
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'THE IMITACION GAME (DESCIFRANDO ENIGMA)'
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'CITA CON EL AMOR'
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FRIDAY I'M IN LOVE: 'FALSAS APARIENCIAS'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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12:05
SUPERCOLECCIONES
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12:30
LOCOS DEL RECICLAJE
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:25
LOS REYES DE LA MADERA
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14:20
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:50
INKMASTER
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15:40
INKMASTER
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16:20
VETERINARIO AL RESCATE
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16:50
VETERINARIO AL RESCATE
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17:10
VETERINARIO AL RESCATE
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18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:30
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:50
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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23:10
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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00:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:00
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:40
RÍO SALVAJE
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03:10
RÍO SALVAJE
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DESAFÍO EXTREMO
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DESAFÍO EXTREMO
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CALLEJEROS VIAJEROS
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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DESAFÍO EXTREMO
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DESAFÍO EXTREMO
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CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:30
GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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02:20
GEMELOS DIABÓLICOS
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03:10
CUARTO MILENIO
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