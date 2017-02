Alba Carrillo: “Me sentía infravalorada como mujer por parte de Feliciano”

“Me sentía infravalorada como mujer”, estas palabras son un anticipo de lo que Alba Carrillo contará en el 'Deluxe'. En la entrevista anticipada que ha concedido a 'Sálvame', la modelo carga contra el que fuera su marido Feliciano López: “creo que él no luchó por conquistarme sino por quitar algo a Fonsi. Estuvimos buscando un hijo desde que nos casamos pero poco a poco la relación se fue apagando y no me quería ni tocar. Me hacía sentir un trapo”, ha declarado.