Alba Carrillo, sobre Feliciano: "Podíamos estar mucho tiempo sin relaciones"

"Nunca ha sido un hombre muy fogoso", confiesa Alba Carrillo. La modelo comentó en la primera parte de la entrevista a Jorge Javier Vázquez que podía pasar temporadas largas sin tener sexo con el tenista. "Si comes cocido fuera es normal que no luego no quisieras ni una aceituna en casa", decía. Además, Alba aseguraba que se llegó a plantear que a Feliciano le gustaran los hombres y que él propuso hacer un trío y que se operara los pechos cuando Carrillo estaba recibiendo apoyo psicológico.