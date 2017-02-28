'AR Corazón'
M. Blázquez: “Una agencia quiere un encuentro entre Chabelita y su madre biológica”
Chabelita ha acompañado a su madre hasta la ciudad de Lima
El polémico viaje que ha hecho Chabelita hasta Perú
28.02.17 | 14:44h. telecinco.es |
Chabelita ha viajado hasta Lima para acompañar a su madre en el concierto que concederá en la ciudad. La periodista Marisa Martín Blázquez ha contado en 'El programa de Ana Rosa' que el viaje de Chabelita hasta la capital andina ha sido más por motivo económico que emocional.
La gira de conciertos de Isabel Pantoja por Sudamérica no está siendo exenta de polemica. Esta vez, la tonadillera ha aterrizado en Lima, ciudad donde hace casi 21 años adoptó a su hija. En este viaje, su hija Chabelita la ha acompañado hasta la ciudad andina para apoyarla en el concierto de esta semana, pero no sería este el principal motivo.
Según cuenta la colaborada de Ana Rosa, Chabelita va a realizar, en principio, una serie de fotografías por las calles de la capital para una revista, pero la agencia quiere provocar un encuentro con la madre biológica de la joven porque sería un atrayente de lectores.
Nada más pisar suelo peruano la joven, que es muy activa en redes sociales, ha subido las primeras imágenes de la ciudad y donde sus seguidores le recomendaban la gastronomía de su país. Este lunes, Gema López ya lo adelantaba en Sálvame, que a Chabelita le habrían acompañado en este viaje un periodista y un fotográfo para realizar un reportaje fotográfico por las calles de Lima para una revista.
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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TU CASA A JUICIO
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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HORAS DESESPERADAS
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VIAJANDO CON CHESTER: MARÍA BELÓN
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CHESTER IN LOVE
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BE MAD MOVIES: 'LO IMPOSIBLE'
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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EL LIDER DE LA MANADA
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CONEXIÓN SAMANTA
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CONEXIÓN SAMANTA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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INKMASTER
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INKMASTER
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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