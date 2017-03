Teresa Bueyes, abogada de Alba Carrillo: "Voy a pedir el interrogatorio de Feliciano"

Ante las amenazas de Feliciano López de poner una denuncia a Alba Carrillo por dañar sus derechos de imagen e intimidad, la abogada de la modelo se defiende. "No tiene nada que hacer, Alba hace una ejercicio de libertad de expresión y yo creo que no hay ninguna lesión del derecho al honor o a la imagen. Alba ha hablado de su intimidad con su marido, no de un tercero", explica. Además, la abogada, que califica de "estupenda" la entrevista que realizó su clienta en 'Sálvame Deluxe', confirma que pedirá un interrogatorio al tenista en el juicio del divorcio. "A ver cómo va a explicar todos estos conceptos jurídicos de los que parece que sabe tanto", comentó en 'AR'.