‘AR’ habla con uno de los policías implicados de Palma: “Todo está manipulado”

Después de la detención del mayor empresario del ocio nocturno en Palma de Mallorca, un reportero de 'AR' ha podido hablar con uno de los policías implicados en la trama : “La prensa me pone como el bicho más malo del mundo. Lo único que he hecho en mi vida es trabajar", dice. Además, el policía de la denominada 'patrulla verde' que controla los locales de ocio nocturno de la isla, asegura que no cobró 'mordidas' o sexo a cambio de hacer la vista gorda. "Todo está manipulado", comenta.