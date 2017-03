Ana Rosa, sobre el susto de Torres: “Se me hizo eterno, fue algo terrorífico"

Ana Rosa Quintana, que ha hecho pública muchas veces su afición al Atlético de Madrid, explica la impotencia que sintió al ver a Torres perder el conocimiento en el estadio de Riazor. Corría el minuto 84 cuando Bergantiños y Torres chocaban y el ‘Niño’ se golpeaba la cabeza contra el suelo. Enseguida, los jugadores se dieron cuenta de que no fue un golpe normal. La rápida de actuación de Gabi y VRsalijko permitió que la lengua de Torres no le cortara la respiración. Una vez finalizado el partido, Pepe Mel y Bengantiños se acercaron al hospital. Además, el mundo del fútbol se volcaba con mensajes de ánimo al delantero del Atleti, que agradeció el apoyo en un tuit. "Fueron unos minutos, pero se me hizo una enternidad. Todos teníamos a Puerta en nuestra mente", cuenta la presentadora.