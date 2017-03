Ana Rosa habla con la prostituta atrincherada en su habitación para que no la despidan

Evelyn es una prostituta de origen colombiano que lleva 15 años ejerciendo y que se ha atrincherado desde hace una semana en su habitación. Asegura que además de endurecer las condiciones, sus jefes quieren despedirla, echándola de la habitación en la que ella vive y recibe a los clientes. Evelyn teme que en cuanto abandone la habitación no podrá volver a entrar y denuncia que trabaja en condiciones de semiesclavitud. “Siempre he tenido entendido que un trabajador explotado trabaja muchas horas por un sueldo miserable, yo no si quiera eso", dice. Además, denuncia que no hay un marco legal para defender a las prostitutas en España.