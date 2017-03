Ana Rosa, sobre el polémico programa de ETB: "El planteamiento me parece paleto"

Fachas, paletos y chonis. Así empieza el polémico programa de ETB en el que preguntan a la sociedad vasca como ven a los españoles. Los entrevistados opinaban además sobre la bandera y el himno español. "A mí no me molesta porque yo no me siento identificada", dice Ana Rosa Quintana. La presentadora ha añadido que "el planteamiento del programa es paleto". El gobierno vasco se ha desmarcado y ha dicho que no comparte esos contenidos. El resto de partidos, excepto Bildu, también se ha opuesto al programa.