Ana Rosa entrevista al hijo del narco
Pablo Escobar Jr.: "Teníamos cuatro millones en casa y no podíamos comprar el pan"
Ana Rosa Quintana entrevista al hijo del narco más sanguinario de Colombia
“Nunca vi a mi padre matando o torturando"
"La escena de Netflix quemando dos millones de dólares es falsa"
"Se ha utilizado la historia de mi padre para desestabilizar gobiernos"
“Tengo la absoluta certeza de que se dejó atrapar”
“Mi padre intentó secuestrar a Michael Jackson”
"No puedo dejar de reconocer el amor que siento por mi padre"
06.03.17 | 10:50h. telecinco.es |
Pablo Escobar Jr., el hijo del mayor y más sanguinario narcotraficante de la historia de Colombia, explica en 'AR' cómo era la relación que tenía con su padre y cómo vivió su infancia rodeado de narcos y sicarios.
Pablo Escobar Jr., el hijo del narcotraficante del mayor narcoterrorista de los años 80, que ha servido de inspiración en varias series de éxito y que ha llegado a estar relacionado con el asesinato de 3.000 personas, acaba de publicar su segundo libro: '‘Lo que mi padre nunca me contó’.
"Mi padre nunca me contó que colaboraba con la CIA como agente encubierto y hay fotografías que así lo demuestran", dice. El hijo del narcotraficante ha explicado en 'AR' cómo vivió su infancia y que relación tenía con su padre y los sicarios que frecuentaban sus residencias. "Hay dos diferencias, mi padre como tal y Pablo Escobar como bandido. Son dos realidades con las que debo convivir. Mi padre me dio exclusivamente amor y el bandido nos trajo un montón de violencia e historias tristes que no queremos repetir", explica.
Pablo asegura que desde los siete años sabía que su padre era un narcotraficante. "Me dijo que era un bandido". Además, recuerda que su padre llevaba siempre una pistola en el tobillo y tenía otra en la mesa. En la entrevista, explica que su padre no quería que él siguiera sus pasos. "Mi invitó a estudiar y que eligiera otro camino", dice.
Por otro lado, Pablo Escobar Jr. ha querido matizar que el retrato de las ficciones sobre su padre no se corresponden a cómo era en la realidad y desmiente la escena de la serie de Netflix en la que su padre quemó dos millones de dólares para mantener caliente a su hermana. A pesar de ello, cuenta otras anécdotas sobre el narcotraficante. "Sí es cierto que en un momento llegamos a tener cuatro millones de dólares en efectivo y nos moríamos de hambre porque no podíamos comprar pan", cuenta.
Sobre las atrocidades cometidas por su padre, Escobar responde: "Soy consciente de que mi padre era un criminal y fue responsable del 100% de sus crímenes, pero él no lo habría podido hacer sin el apoyo de las instituciones de Colombia". El hijo del narco denuncia que la historia de su padre se ha utilizado "para manipular el pasado y desestabilizar gobiernos como los de Fujimori, Montesinos o los Castro".
¿Quién fue realmente Pablo Escobar?
La figura de Pablo Escobar, uno de los mayores traficantes de droga del mundo, se ha hecho famosa actualmente por la publicación de libros, películas y series de televisión. ¿Pero quién fue realmente Pablo Escobar y por qué lo quisieron tanto los habitantes de la región de Antioquía (Colombia)?
En la segunda parte de la entrevista concedida al programa de Ana Rosa, el hijo de Pablo Escobar desautoriza las opiniones de Popeye, un hombre que se vanagloria de ser uno de los mayores sicarios al servicio de Escobar. Además, Pablo Escobar Jr. explica a qué se dedican él y su madre en la actualidad y cuenta que echa de menos a su padre. “Es mi labor como hijo amarle a él, no puedo dejar de reconocer el amor que siento por él”, comenta.
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:10
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:35
CAZAMARIPOSAS
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21:50
LA VOZ KIDS: LA CUENTA ATRÁS
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22:45
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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01:15
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:30
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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10:00
ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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11:45
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:15
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:35
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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05:20
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:00
FRANK DE LA JUNGLA
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07:50
FRANK DE LA JUNGLA
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08:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:00
CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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LA VOZ KIDS: LA CUENTA ATRÁS (ESTRENO)
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CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS RECHAZADOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS FAMOSOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS CAMBIOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS PACIENTES MÁS EXTRAORDINARIOS
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00:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CONEXIÓN SAMANTA
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CALLEJEROS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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CONEXIÓN SAMANTA
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CALLEJEROS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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09:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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BE MAD MOVIES: 'CELDA 211'
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21 DÍAS
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CONEXIÓN SAMANTA
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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