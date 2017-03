Pablo Escobar Jr.: "Teníamos cuatro millones en casa y no podíamos comprar el pan"

Pablo Escobar Jr., el hijo del narcotraficante del mayor narcoterrorista de los años 80, que ha servido de inspiración en varias series de éxito y que ha llegado a estar relacionado con el asesinato de 3.000 personas, acaba de publicar su segundo libro: '‘Lo que mi padre nunca me contó’.

"Mi padre nunca me contó que colaboraba con la CIA como agente encubierto y hay fotografías que así lo demuestran", dice. El hijo del narcotraficante ha explicado en 'AR' cómo vivió su infancia y que relación tenía con su padre y los sicarios que frecuentaban sus residencias. "Hay dos diferencias, mi padre como tal y Pablo Escobar como bandido. Son dos realidades con las que debo convivir. Mi padre me dio exclusivamente amor y el bandido nos trajo un montón de violencia e historias tristes que no queremos repetir", explica.

Pablo asegura que desde los siete años sabía que su padre era un narcotraficante. "Me dijo que era un bandido". Además, recuerda que su padre llevaba siempre una pistola en el tobillo y tenía otra en la mesa. En la entrevista, explica que su padre no quería que él siguiera sus pasos. "Mi invitó a estudiar y que eligiera otro camino", dice.

Por otro lado, Pablo Escobar Jr. ha querido matizar que el retrato de las ficciones sobre su padre no se corresponden a cómo era en la realidad y desmiente la escena de la serie de Netflix en la que su padre quemó dos millones de dólares para mantener caliente a su hermana. A pesar de ello, cuenta otras anécdotas sobre el narcotraficante. "Sí es cierto que en un momento llegamos a tener cuatro millones de dólares en efectivo y nos moríamos de hambre porque no podíamos comprar pan", cuenta.

Sobre las atrocidades cometidas por su padre, Escobar responde: "Soy consciente de que mi padre era un criminal y fue responsable del 100% de sus crímenes, pero él no lo habría podido hacer sin el apoyo de las instituciones de Colombia". El hijo del narco denuncia que la historia de su padre se ha utilizado "para manipular el pasado y desestabilizar gobiernos como los de Fujimori, Montesinos o los Castro".



¿Quién fue realmente Pablo Escobar?



La figura de Pablo Escobar, uno de los mayores traficantes de droga del mundo, se ha hecho famosa actualmente por la publicación de libros, películas y series de televisión. ¿Pero quién fue realmente Pablo Escobar y por qué lo quisieron tanto los habitantes de la región de Antioquía (Colombia)?

En la segunda parte de la entrevista concedida al programa de Ana Rosa, el hijo de Pablo Escobar desautoriza las opiniones de Popeye, un hombre que se vanagloria de ser uno de los mayores sicarios al servicio de Escobar. Además, Pablo Escobar Jr. explica a qué se dedican él y su madre en la actualidad y cuenta que echa de menos a su padre. “Es mi labor como hijo amarle a él, no puedo dejar de reconocer el amor que siento por él”, comenta.