Divorcio de Alba y Feliciano
Rossi cuenta la reacción del entorno de Feliciano al 'Deluxe' de Lucía: "Le ha arruinado la vida a su hija"
Rossi: "La familia de Feliciano dice que la madre de Alba es manipuladora y controladora"
'AR' tiene acceso a la sentencia del divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López
Alba Carrillo pagará las costas y no obtiene pensión compensatoria
06.03.17 | 12:58h. telecinco.es |
El periodista Antonio Rossi explilca en 'AR' la reacción del entorno familiar al 'Deluxe' de Lucía, la madre de Alba Carrillo. "Dicen que es muy manipuladora, absorvente, que controla a la hija y, sobre todo, al padre y que ha arruinado la vida a su hija”, informa Rossi.
El colaborador Antonio Rossi cuenta todos los detalles del mensaje que le ha envíado el entorno más próximo de Feliciano López que carga contra Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, tras su aparición en 'Sálvame Deluxe' el pasado viernes. "La madre es muy manipuladora, absorvente, controla a la hija y, sobre todo, al padre". Según Rossi, la familia del tenista piensa que la madre de Alba "le ha arruinado la vida a su hija”.
Además, el periodista ha añadido que Feliciano tiene muchos mensajes guardados de Lucía Carrillo con insultos que van más allá de "pobre hombre" y que podría llegar a utilizarlos. Rossi ha explicado que el entorno piensa que Lucía " es culpable de muchas cosas que le han pasado a su hija" y que no la ha dejado vivir su vida. Por otro lado, el periodista cuenta que la madre de Feliciano tiene muchos mensajes de Alba diciendo que es como una segunda madre para ella y en el que agradece todo lo que ha hecho.
Sobre las palabras de Lucía, que asegura que Feliciano usó a Alba como a un títere y que fue un capricho del tenista, Rossi ha contado la reacción del tenista. "Él dice que estaba muy enamorado de ella y que la apoyaba porque sabía qué infancia había tenido".
Alba Carrillo: "España es machista, he pasado de cornuda a apaleada"
El divorcio de Feliciano López y Alba Carrillo es un hecho, pero la modelo tendrá que pagar las costas judiciales, que asienden a 7.000 euros, según informa Rossi. Tras conocerse la sentencia, Alba aseguró en las redes sociales sentirse muy feliz. "Se ha cortado una etapa que cortaré de mis recuerdos”, comentaba. La modelo quiso pedir perdón por el sufrimiento que había ocasionado a tres personas: su madre, su padre y Fonsi Nieto. Además, durante la entrevista de su madre en 'Sálvame Deluxe' Alba realizó una llamada telefónica y terminó su mensaje con una reflexión: "Este país es muy machista. He pasado de cornuda, a apaleada".
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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05:25
LA TIENDA EN CASA
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05:55
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:15
RIS CIENTIFICA
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07:10
M.I.R
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08:30
LOS SIMULADORES
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09:30
EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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12:35
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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20:05
C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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04:45
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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00:00
MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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10:00
MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:10
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:35
CAZAMARIPOSAS
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21:50
LA VOZ KIDS: LA CUENTA ATRÁS
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22:45
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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00:30
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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01:15
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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02:10
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:30
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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01:15
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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07:15
ANATOMIA DE GREY
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08:30
ANATOMIA DE GREY
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09:15
ENTRE FANTASMAS
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10:00
ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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11:45
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:15
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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02:15
ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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03:40
ELEMENTARY
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04:15
ELEMENTARY
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:35
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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05:20
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:00
FRANK DE LA JUNGLA
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07:50
FRANK DE LA JUNGLA
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08:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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12:20
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:40
INKMASTER
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15:35
INKMASTER
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16:15
VETERINARIO AL RESCATE
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17:10
VETERINARIO AL RESCATE
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18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:00
CALLEJEROS
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20:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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21:50
LA VOZ KIDS: LA CUENTA ATRÁS (ESTRENO)
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22:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS RECHAZADOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS FAMOSOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS CAMBIOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS PACIENTES MÁS EXTRAORDINARIOS
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00:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:40
CONEXIÓN SAMANTA
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05:30
CALLEJEROS
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00:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:40
CONEXIÓN SAMANTA
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CALLEJEROS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:05
FRANK DE LA JUNGLA
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07:55
FRANK DE LA JUNGLA
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08:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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16:10
VETERINARIO AL RESCATE
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17:05
VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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: 'CELDA 211'
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21 DÍAS
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CONEXIÓN SAMANTA
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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