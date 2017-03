Alba Carrillo, tras su divorcio: "Yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando"

El divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López ya es un hecho. Después de varios meses de batalla judicial entre la modelo y el tenista, el juez ha hecho oficial su divorcio. La sentencia obliga a Alba Carrillo a pagar las costas judiciales. Alba ha enviado un mensaje cargado de optimismo y en el que asegura que defenderá "con uñas y dientes" a tres personas: su padre, su madre y Fonsi Nieto.

El mensaje de Alba: "De todo se aprende,estamos en continua evolución y yo siempre en mi vida he aprendido "escarmentando en carne propia" . Quiero pedir disculpas y dar las gracias a tres personas : A mi madre , a mi padre y al padre de mi hijo. Mucha gente me recuerda el desencuentro con Fonsi pero él , está y estará siempre en mi familia. Les quiero dar las gracias y pedir perdón por el sufrimiento que les haya podido causar todo lo que me ha ocurrido a mi, no quiero que la gente que está cerca sufra si yo soy , en cierta medida , responsable de ello. Voy a defender la integridad de todos ellos con "uñas y dientes" y desmiento categóricamente cualquier acusación en el programa de ayer al padre de mi hijo . Por otra parte, estoy muy feliz porque ya me he divorciado , porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente , siguiendo por donde iba cuando aquello que no debió pasar nunca , se cruzó en mi destino . Hoy empiezo una etapa y quiero compartirla con todos los que me habéis apoyado y animado siempre. Muchos de vuestros consejos y cariño me han ayudado en momentos muy bajos y por eso también os estoy agradecida. Muchas veces me equivoco , la vida te va enseñando sobre la marcha... Hoy me subo a este tren con la maleta cargada de sueños, de ganas y de aprendizaje y dejo en esta estación el dolor , lo que no me permite avanzar y las malas vivencias ....❤ "



Por otro lado, la modelo ha subido una foto mostrando el apoyo a su madre Lucía Pariente, después de la polémica desatada por su reciente 'Deluxe' en el que asegura que para Feliciano, Alba era un capricho, y que el tenista insultaba a los colaboradores de 'Sálvame'.