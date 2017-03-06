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Alba Carrillo, tras su divorcio: "Yo tampoco sé cómo vivir, estoy improvisando"
La modelo envía un mensaje cargado de sinceridad y optimismo en redes sociales
El entorno de Feliciano, sobre Lucía: "Le ha arruinado la vida a su hija"
Alba Carrillo pagará las costas y no obtiene pensión compensatoria
06.03.17 | 16:15h. telecinco.es |
La modelo compartió un mensaje con sus seguidores en redes sociales después de conocerse la sentencia de su divorcio. "Estoy muy feliz porque ya me he divorciado , porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos", ha afirmado.
El divorcio de Alba Carrillo y Feliciano López ya es un hecho. Después de varios meses de batalla judicial entre la modelo y el tenista, el juez ha hecho oficial su divorcio. La sentencia obliga a Alba Carrillo a pagar las costas judiciales. Alba ha enviado un mensaje cargado de optimismo y en el que asegura que defenderá "con uñas y dientes" a tres personas: su padre, su madre y Fonsi Nieto.
El mensaje de Alba: "De todo se aprende,estamos en continua evolución y yo siempre en mi vida he aprendido "escarmentando en carne propia" . Quiero pedir disculpas y dar las gracias a tres personas : A mi madre , a mi padre y al padre de mi hijo. Mucha gente me recuerda el desencuentro con Fonsi pero él , está y estará siempre en mi familia. Les quiero dar las gracias y pedir perdón por el sufrimiento que les haya podido causar todo lo que me ha ocurrido a mi, no quiero que la gente que está cerca sufra si yo soy , en cierta medida , responsable de ello. Voy a defender la integridad de todos ellos con "uñas y dientes" y desmiento categóricamente cualquier acusación en el programa de ayer al padre de mi hijo . Por otra parte, estoy muy feliz porque ya me he divorciado , porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente , siguiendo por donde iba cuando aquello que no debió pasar nunca , se cruzó en mi destino . Hoy empiezo una etapa y quiero compartirla con todos los que me habéis apoyado y animado siempre. Muchos de vuestros consejos y cariño me han ayudado en momentos muy bajos y por eso también os estoy agradecida. Muchas veces me equivoco , la vida te va enseñando sobre la marcha... Hoy me subo a este tren con la maleta cargada de sueños, de ganas y de aprendizaje y dejo en esta estación el dolor , lo que no me permite avanzar y las malas vivencias ....❤ "
De todo se aprende,estamos en continua evolución y yo siempre en mi vida he aprendido "escarmentando en carne propia" . Quiero pedir disculpas y dar las gracias a tres personas : A mi madre , a mi padre y al padre de mi hijo. Mucha gente me recuerda el desencuentro con Fonsi pero él , está y estará siempre en mi familia. Les quiero dar las gracias y pedir perdón por el sufrimiento que les haya podido causar todo lo que me ha ocurrido a mi, no quiero que la gente que está cerca sufra si yo soy , en cierta medida , responsable de ello. Voy a defender la integridad de todos ellos con "uñas y dientes" y desmiento categóricamente cualquier acusación en el programa de ayer al padre de mi hijo . Por otra parte, estoy muy feliz porque ya me he divorciado , porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente , siguiendo por donde iba cuando aquello que no debió pasar nunca , se cruzó en mi destino . Hoy empiezo una etapa y quiero compartirla con todos los que me habéis apoyado y animado siempre. Muchos de vuestros consejos y cariño me han ayudado en momentos muy bajos y por eso también os estoy agradecida. Muchas veces me equivoco , la vida te va enseñando sobre la marcha... Hoy me subo a este tren con la maleta cargada de sueños, de ganas y de aprendizaje y dejo en esta estación el dolor , lo que no me permite avanzar y las malas vivencias ....❤
Por otro lado, la modelo ha subido una foto mostrando el apoyo a su madre Lucía Pariente, después de la polémica desatada por su reciente 'Deluxe' en el que asegura que para Feliciano, Alba era un capricho, y que el tenista insultaba a los colaboradores de 'Sálvame'.
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA VOZ KIDS: LA CUENTA ATRÁS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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05:25
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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C.S.I. LAS VEGAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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09:30
EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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04:45
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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00:00
MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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MURDER IN THE FIRST
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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10:00
MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:10
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:35
CAZAMARIPOSAS
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21:50
LA VOZ KIDS: LA CUENTA ATRÁS
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22:45
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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00:30
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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01:15
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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02:10
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:30
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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08:30
ANATOMIA DE GREY
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09:15
ENTRE FANTASMAS
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10:00
ENTRE FANTASMAS
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11:00
ENTRE FANTASMAS
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11:45
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:15
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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03:40
ELEMENTARY
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04:15
ELEMENTARY
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:35
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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01:35
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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03:05
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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05:20
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:00
FRANK DE LA JUNGLA
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07:50
FRANK DE LA JUNGLA
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08:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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12:20
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:40
INKMASTER
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15:35
INKMASTER
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16:15
VETERINARIO AL RESCATE
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17:10
VETERINARIO AL RESCATE
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18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:00
CALLEJEROS
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20:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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21:50
LA VOZ KIDS: LA CUENTA ATRÁS (ESTRENO)
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22:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS RECHAZADOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS FAMOSOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS CAMBIOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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23:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS PACIENTES MÁS EXTRAORDINARIOS
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00:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:40
CONEXIÓN SAMANTA
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05:30
CALLEJEROS
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00:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:30
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:40
CONEXIÓN SAMANTA
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05:30
CALLEJEROS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:05
FRANK DE LA JUNGLA
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07:55
FRANK DE LA JUNGLA
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08:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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12:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:40
INKMASTER
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15:35
INKMASTER
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16:10
VETERINARIO AL RESCATE
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17:05
VETERINARIO AL RESCATE
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18:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CALLEJEROS
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20:45
CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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22:55
: 'CELDA 211'
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01:00
21 DÍAS
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02:15
CONEXIÓN SAMANTA
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03:15
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:35
ESPECIAL CALLEJEROS
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05:35
ESPECIAL CALLEJEROS
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