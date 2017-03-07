Fran Rivera, denunciado
Fran Rivera, sobre la denuncia de sus exsocios: "No tengo nada que esconder"
Sus exsocios le acusan de haberse quedado con 1,3 millones de euros
Fran: “Si de algo se me puede acusar, es de elegir mal a mis socios”
“Hicimos un negocio en el Congo, salió mal y perdimos dinero”
“Me ha dolido mucho que digan que el Pai es mi testaferro”
"Su detective debía ser Mortadelo y Filemón"
07.03.17 | 13:09h. telecinco.es |
'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Fran Rivera, denunciado por sus exsocios por apropiarse presuntamente 1,3 millones de euros. "Tengo la conciencia súper tranquila. Si de algo se me puede acusar, es de elegir mal a mis socios", ha dicho el torero.
Los exsocios de Fran Rivera le acusan de desviar y apropiarse indebidamente de 1,3 millones de euros invertidos en el negocio de una chatarrería que tenían conjuntamente en el Congo. Además, acusan a "El Pai", amigo de Carmina Ordoñez, de ser el testaferro de esta sociedad.
"Si de algo se me puede acusar, es de elegir mal a mis socios", ha contestado en el programa de Ana Rosa. El torero considera que sus exsocios de 'Steel Suply', un negocio internacional de desguace montado en África, han actuado de mala fe: "Que me entere de la denuncia por la prensa dice mucho".
Además, Rivera se siente muy dolido por la acusación de que haya utilizado al Pai, un amigo de su madre, como testaferro. "Eso está dicho con muy mala baba. El Pai es mi hermano, lo adoro y estaba en la empresa haciéndome un favor. Hacía falta alguien de mucha confianza cuando yo estaba toreando", explica.
Los exsocios del torero sospechan que Fran se compró un diamante en el Congo con parte del dinero que pudo haberse quedado del negocio. "Es cierto que haya minas de diamantes, pero para comprar uno en el mercado negro hay que estar loco. Yo compré un diamante en una joyería conocida", comenta.
Por último, el torero ha asegurado sentirse "súper tranquilo" ante un posible juicio. "Lees la demanda y no tiene sentido. El detective debía ser Mortadelo y Filemón. Es una mentira con las patitas muy cortas"."Hasta que llegue el juicio habrá que aguantar el chaparrón, si es que llega a haber juicio. Lo han hecho para hacer un daño personal. Una vez que llegue el juicio, no tengo nada que esconder", ha explicado en 'AR'.
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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EL LÍDER DE LA MANADA
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FRANK DE LA JUNGLA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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: 'CELDA 211'
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21 DÍAS
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CONEXIÓN SAMANTA
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ESPECIAL CALLEJEROS
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EL LÍDER DE LA MANADA
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CABO VADILLO
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