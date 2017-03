Okupas en casas de lujo: "He pasado 20 años cotizando y he dicho ya basta"

El reportero Juan Carlos Delgado 'El Pera' ha hablado con varias familias okupas en dos urbanizaciones de lujo situadas en los municipios de Villaviciosa de Odón y Galapagar, Madrid. En esta última zona, 'El Pera' habla con una okupa que lleva 4 años viviendo en una casa que no se vendió al no obtener licencia de habitabilidad y que asegura que dejó su trabajo después de 20 años cotizando. "Okupo por moral, por ética. No uso médicos ni nada. No quiero nada del Estado", ha comentado.