¿Qué opina Teresa Rodríguez sobre el presunto acoso a los periodistas de Podemos?

Teresa Rodríguez se entera de la denuncia de la Asociación de Periodistas de Madrid por el acoso de Podemos a través de la colaboradora de 'AR', Marta Nebot. ¿Qué piensa la secretaria general del partido en Andalucía? "Yo no lo he visto en el partido, no es algo habitual. Lo contrario sí lo he visto", comenta Rodríguez. Además, la diputada de Podemos espera que se tomen medidas y que la formación investigue la denuncia.