Sandra, amiga de Diana Quer: "Desaparece una parte de ti"

Sandra y Alicia son dos amigas de Diana Quer. “No soy capaz de asimilar que no se sepa dónde está. Ella era muy confiada, pero no se subiría en un coche de desconocidos a las 2 de la mañana. Creo que es un secuestro planificado”, dice Sandra. No pierden la esperanza de que su amiga aparezca con vida y hablan sobre la relación de Diana con sus padres y su círculo de amigos.