Madre de Diana Quer: "No hay una fórmula mágica para sobrevivir a esto"

Ana Rosa Quintana ha hablado con la madre de Diana Quer en el Día de los desaparecidos. "Uno no está preparado para que esto ocurra. No hay una fórmula mágica para sobrevivir a esto. Me aferro a mi fe, a mi hija pequeña y a la esperanza", dice. A pesar de que se ha cumplido medio año desde su desaparición, Diana López mantiene la esperanza de que su hija siga con vida. "La información que recibo es siempre en positivo. Me consta que se está trabajando muchas horas y con una dedicación absoluta de los cuerpos de seguridad", comenta en 'AR'.