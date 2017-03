Samanta Villar, sobre la maternidad: “Un bebé destruye y luego tú reconstruyes"

Polémica en redes por la maternidad

"Hay un relato único e idílico sobre la maternidad" "He buscado palabras contundentes porque la llegada de un bebé es contundente"

"Tener hijos es despedirte de tu vida anterior" "¿Cuántas parejas se han destruido con la llegada de un bebé?" “Yo estuve seis meses que no me pude sentar ni una hora al ordenador al día” Lequio, a Samanta: "Para ti lo único importante en la vida es dormir, comer y ducharte"