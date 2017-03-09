Polémica en redes por la maternidad
Samanta Villar, sobre la maternidad: “Un bebé destruye y luego tú reconstruyes"
"Hay un relato único e idílico sobre la maternidad"
"He buscado palabras contundentes porque la llegada de un bebé es contundente"
"Tener hijos es despedirte de tu vida anterior"
"¿Cuántas parejas se han destruido con la llegada de un bebé?"
“Yo estuve seis meses que no me pude sentar ni una hora al ordenador al día”
Lequio, a Samanta: "Para ti lo único importante en la vida es dormir, comer y ducharte"
09.03.17 | 13:19h. telecinco.es |
Samanta Villar desató una oleada de críticas al afirmar en una entrevista que “tener hijos es perder calidad de vida”. ‘En el programa de Ana Rosa’ ha podido matizar estas palabras. “Me gustaría recalcar que ahora con mis hijos soy tremendamente feliz, pero antes de tener a mis hijos ya era tremendamente feliz”, dice.
"Tener hijos es perder calidad de vida", con esta frase Samanta Villar ha provocado la marimorena. Una opinión que ha generado una oleada de críticas en las redes sociales. "La gente interpreta esto como que yo no soy feliz desde que soy madre. A mí me gusta recalcar que ahora con mis hijos soy tremendamente feliz, pero antes de tener a mis hijos ya era tremendamente feliz", dice Samanta.
La reportera de Cuatro ha podido explicar su visión sobre la maternidad en directo en el programa de Ana Rosa. "Tienes que estar preparada al ser madre para renunciar a tu libertad, a tu confort y enfrentarte a conflictos que antes no tenías. Esto objetivamente es calidad de vida que tenías antes y ahora no lo tienes", ha comentado.
Samanta ha explicado cómo fue el proceso de su embarazo y la forma en que le ha cambiado la vida desde que tuvo gemelos. "Yo estuve seis meses que no me pude sentar ni una hora al ordenador al día".
Lequio, a Samanta Villar: "Para ti lo único importante en la vida es dormir, comer y ducharte"
Durante la entrevista a Samanta Villar, Alessandro Lecquio ha mostrado su oposición rotunda al discurso que la reportera hace sobre las consecuencias de la maternidad. "Un bebé altera la vida de los padres, pero lo que tú dices me parece una exageración", ha dicho Lecquio. El colaborador de 'AR', enfadado, añadía: "Para ti lo único importante en la vida es dormir, comer y ducharte".
Samanta critica que existe un relato único e idílico sobre la maternidad. "Monté un discurso diferente al único sobre la prostitución y la pornografía y también se armó la marimorena". "No puedo evitar ser honesta. Esta es la manera que tengo de explicar a la gente una realidad que no se explica con la insistencia", ha afirmado.
La periodista ha explicado que buscaba palabras contundentes para explicar las consecuencias de maternidad "porque tener hijos es muy contundente". " ¿Cuántas parejas se separan en el primer año de vida de un bebé? La llegada de un bebé puede ser tan estresante que puede acabar destruyendo una pareja", comentaba al respecto.
Al final de la entrevista, Ana Rosa le ha pedido una conclusión a Samanta. "Estoy feliz con mis hijos, es de lo mejor que me ha pasado en mi vida, por no decir la mejor, pero al mismo tiempo le digo a todo el mundo que antes de tener hijos tenga muy claro donde se va a meter porque es muy estresante", ha afirmado.
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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LOS 100
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01:05
GRIMM
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02:00
GRIMM
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GRIMM
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03:20
GRIMM
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04:00
GRIMM
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04:45
LA TIENDA EN CASA
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05:15
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:15
RIS CIENTIFICA
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07:15
M.I.R
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08:35
LOS SIMULADORES
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09:35
EL COMISARIO
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11:10
EL COMISARIO
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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13:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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14:15
FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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18:00
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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20:05
C.S.I. LAS VEGAS
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20:45
C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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05:25
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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00:10
MOTIVE
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01:10
MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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10:00
ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:15
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'EL FRAUDE'
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00:30
SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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02:00
SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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LA TIENDA EN CASA
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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10:00
ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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11:45
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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16:05
MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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21:05
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:15
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:15
DCINE: 'BUSCANDO UN TESTIGO'
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00:15
MAJOR CRIMES
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01:00
MAJOR CRIMES
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01:40
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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03:40
MAJOR CRIMES
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04:15
MAJOR CRIMES
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:35
INKMASTER
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01:20
INKMASTER
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02:15
INKMASTER
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03:35
INKMASTER
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04:15
ESPECIAL CALLEJEROS
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05:15
CALLEJEROS
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05:50
CALLEJEROS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:00
FRANK DE LA JUNGLA
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07:50
FRANK DE LA JUNGLA
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08:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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13:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:45
INKMASTER
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15:35
INKMASTER
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16:15
VETERINARIO AL RESCATE
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17:10
VETERINARIO AL RESCATE
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18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:35
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:00
CALLEJEROS
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20:55
CABO VADILLO
-
22:00
CABO VADILLO
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23:00
LAS MAYORES CATÁSTROFES NATURALES
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01:00
HORAS DESESPERADAS
-
01:30
HORAS DESESPERADAS
-
02:05
HORAS DESESPERADAS
-
02:30
HORAS DESESPERADAS
-
02:55
HORAS DESESPERADAS
-
03:20
HORAS DESESPERADAS
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03:45
HORAS DESESPERADAS
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04:15
RÍO SALVAJE
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04:40
RÍO SALVAJE
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05:15
MALAS PULGAS
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05:25
MALAS PULGAS
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01:00
HORAS DESESPERADAS
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01:30
HORAS DESESPERADAS
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02:05
HORAS DESESPERADAS
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02:30
HORAS DESESPERADAS
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02:55
HORAS DESESPERADAS
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03:20
HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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MALAS PULGAS
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05:25
MALAS PULGAS
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06:15
EL LÍDER DE LA MANADA
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FRANK DE LA JUNGLA
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08:05
FRANK DE LA JUNGLA
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09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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15:40
INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CALLEJEROS
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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GEMELOS DIABÓLICOS
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00:05
GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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GEMELOS DIABÓLICOS
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