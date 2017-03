¿Por qué no asistió el Cordobés padre al mano a mano entre sus dos hijos?

Este sábado tuvo lugar la corrida de toros entre los hijos de El Cordobés, que tuvo grandes momentos entre los dos. ¿Estuvo presente su padre? 'El programa de Ana Rosa' estuvo allí. "Me gustaría que estuviera aquí. No sé como reaccionaría", cuenta Manuel Díaz. Tras la corrida y más tranquilo, Manuel Díaz aseguró que "todo llegará". "Si el toro ha unido a dos hermano, ¿por qué no va a unir a un padre y su hijo?", comentó.