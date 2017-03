Manuel Díaz, sobre su padre: "Es un hombre con fuerza, honestidad y grandeza"

Ana Rosa Quintana ha preguntado a Manuel Díaz cuándo conocerá al resto de sus hermanos. "Son procesos que hay que medirlos muy bien porque ahora mismo somos extraños. Tenemos una unión de un padre y lo bonito sería que algún día podamos regarle a este hombre la fuerza, honestidad y la grandeza que ha tenido este hombre", responde. "Él no es una mala persona, ha tenido que apechar con cosas que no son fáciles y hay un punto en el que yo lo entiendo. Me gustaría que un día podamos engrandecer el gran ser humano que es", ha añadido en 'AR'.