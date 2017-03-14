Estafan con el dolor ajeno
La madre de José Antonio denuncia en 'AR' que unos estafadores se aprovechan de la enfermedad de su hijo
José Antonio, de 12 años, tiene leucemia y necesita un trasplante de médula
Un grupo de estafadores en Huelva se hace pasar por familiares para ganar dinero
Ana Rosa Quintana: “Este tema es el colmo de la maldad”
14.03.17 | 10:39h. telecinco.es |
José Antonio tiene 12 años y padece leucemia. Desde hace meses está esperando un trasplante de médula, algo que han difundido futbolistas y cantantes famosos. Su madre, Eugenia Casado, ha pedido en 'AR' que se localice al grupo de timadores de Huelva que se hacen pasar por familiares de José Antonio y usan la enfermedad del niño para pedir dinero. "Te duele mucho que se aprovechen de esta situación", comenta.
Ana Rosa Quintana ha entrevistado a la madre de José Antonio, Eugenia Casado. Ella asegura que José Antonio se encuentra bien y está recuperándose de su último tratamiento. Durante su último ingreso en el hospital, un grupo de estafadores en la zona de Huelva se hizo pasar por familiares del pequeño para ir por las casas pidiendo dinero. Los timadores aseguraban que José Antonio había encontrado una médula compatible en Estados Unidos y necesitaba dinero para la operación.
"Pido a la gente que les ha dado dinero que por favor lo denuncien", dice Eugenia. Además, la madre de José Antonio ha querido animar a otros niños que viven una situación similar: "José Antonio nos da vida, es feliz y nos anima a los mayores. No para de jugar y bailar". Además, habla sobre la pasión de su hijo, el fútbol, y sus ídolos del deporte: " Su ídolo es Iniesta y también Joaquín porque es del Betis, aunque ahora mismo dice que es de todos los equipos porque todos le están ayudando".
Futbolistas y cantantes, volcados en la ayuda a José Antonio
Te necesitamos #donamedula Es muy fácil y ayudamos a salvar vidas. pic.twitter.com/xabzITxXfE— Joaquín Sánchez (@joaquinarte) 21 de noviembre de 2016
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