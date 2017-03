Empleada en un taller ilegal: “He salido muchas veces llorando de esos talleres”

Hay miedo en el sector del calzado. Los trabajadores de los talleres clandestinos de Alicante no se atreven a hablar. Aurora es la única persona que se atreve a conceder una entrevista. “Tienen miedo porque la que denuncie no vuelve a trabajar”, dice en 'AR'. A pesar de haber trabajado durante 40 años, solo ha cotizado 13. “He salido miles de veces llorando del taller y se me pone la carne de gallina de pensar que muchas mujeres pasan por eso”, comenta. Además, muestra una llamada en la que su empleador amenaza con no pagarla.