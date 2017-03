Toño Sanchís, sobre el carné de Belén Esteban: "Esta mujer ficciona mucho, no me lo creo"

El exrepresentante de Belén Esteban opina en'AR' sobre la última hazaña de la presentadora, que ha aprobado el carné teórico de conducir. "Esta mujer ficciona mucho, hasta que no la vea conducir un coche, no me lo creo". Además, Toño recuerda que aconsejaba a Belén Esteban no sacarse el carné de conducir cuando era su representante. "Le dije que no estaba hecha para conducir porque es muy nerviosa y se encara con la gente", afirma.