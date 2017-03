José Luis: “Hay que buscar un hueco para llorar, pero te remangas y continúas"

El viudo que lleva 23 años escribiendo a su esposa fallecida habla de cómo vivió los momentos posteriores a la muerte de su mujer, Elena. “Hay que buscar un hueco para llorar, pero te remangas y continúas", comenta José Luis Casaus. Además, confiesa que estuvo a punto de dejar de escribir las esquelas y cómo hubiera reaccionado su esposa de haberse enterado de su bonita costumbre de escribirla cada año. "Elena me habría regañado, me habría dicho "José Luis no seas así, me cago en la leche", pero me habría dicho que continuara", ha comentado en 'AR'.