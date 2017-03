“Elena me habría regañado y después habría dicho que continuara escribiendo”

"Elenita: Mira que me lo había advertido Alfredo Zitarrosa en una milonga… 'Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo'. Ya me está pasando. Hace un tiempo que tus hijos Boris y Yuri baten alas y no gano para tupperwares". Esta es la última esquela escrita a su mujer por José Luis, publicada en 'El País' el 21 de marzo de 2017. En ellas, José Luis ha ido contando la evolución de sus hijos y los quebraderos de cabeza que le han hecho pasar a lo largo de estos últimos 24 años.

"Ella se fue desesperada con 40 años no por su muerte, sino por dejar a dos niños pequeños completamente abandonados, por eso decidía contarle como andaban estos elementos, hasta hoy", explica José Luis.

José Luis: "Hay que buscar un hueco para llorar, pero te remangas y continúas"

En su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', el viudo ha demostrado su gran sentido del humor relatando varias anécdotas de sus hijos. "Ya les he dicho que no me veo cambiando pañales", comenta. Además, asegura que ahora que los dos se han independizado no para de darles tupperwares. "Les digo que no vuelvan para devolverlos vacíos", comenta bromeando.

Además, José Luis ha recordado cómo vivió los peores momentos, posteriores a la muerte de su mujer, Elena. “Hay que buscar un hueco para llorar, pero te remangas y continúas", dice. Finalmente, el autor de estas esquelas que se han hecho virales confiesa que estuvo a punto de dejar de escribirlas y cómo hubiera reaccionado su esposa de haberse enterado de su bonita costumbre de escribirla cada año. "Elena me habría regañado, me habría dicho "José Luis no seas así, me cago en la leche", pero después me habría dicho que continuara", ha comentado en 'AR'.