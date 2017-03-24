Una historia de amor en esquelas
“Elena me habría regañado y después habría dicho que continuara escribiendo”
José Luis escribe esquelas a su mujer hablando de sus hijos desde hace 23 años
"Ella se fue desesperada porque dejaba a dos niños pequeños
"No existe el amor eterno, existe el amor a su recuerdo"
"Hay que encontrar un hueco para llorar, pero te remangas y continúas"
"Mis hijos ya se han ido de casa, les digo que no vuelvan a devolver los tupper"
24.03.17 | 11:00h. telecinco.es |
José Luis Casaus lleva escribiendo a su mujer 23 años después de que ella falleciese. Ella murió joven y dejó a dos gemelos de seis años, Boris y Yuri. Desde entonces, cada 21 de marzo, José Luis cuenta a su mujer la vida de sus hijos a través de esquelas en 'El País'. En estos microrrelatos, escribe cómo está cambiando el mundo y los quebraderos de cabeza que le traen sus hijos. "Ella se fue desesperada con 40 años no por su muerte, sino por dejar a dos niños pequeños completamente abandonados, por eso decidía contarle como andaban estos 'elementos', explica.
"Elenita: Mira que me lo había advertido Alfredo Zitarrosa en una milonga… 'Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo'. Ya me está pasando. Hace un tiempo que tus hijos Boris y Yuri baten alas y no gano para tupperwares". Esta es la última esquela escrita a su mujer por José Luis, publicada en 'El País' el 21 de marzo de 2017. En ellas, José Luis ha ido contando la evolución de sus hijos y los quebraderos de cabeza que le han hecho pasar a lo largo de estos últimos 24 años.
"Ella se fue desesperada con 40 años no por su muerte, sino por dejar a dos niños pequeños completamente abandonados, por eso decidía contarle como andaban estos elementos, hasta hoy", explica José Luis.
José Luis: "Hay que buscar un hueco para llorar, pero te remangas y continúas"
En su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', el viudo ha demostrado su gran sentido del humor relatando varias anécdotas de sus hijos. "Ya les he dicho que no me veo cambiando pañales", comenta. Además, asegura que ahora que los dos se han independizado no para de darles tupperwares. "Les digo que no vuelvan para devolverlos vacíos", comenta bromeando.
Además, José Luis ha recordado cómo vivió los peores momentos, posteriores a la muerte de su mujer, Elena. “Hay que buscar un hueco para llorar, pero te remangas y continúas", dice. Finalmente, el autor de estas esquelas que se han hecho virales confiesa que estuvo a punto de dejar de escribirlas y cómo hubiera reaccionado su esposa de haberse enterado de su bonita costumbre de escribirla cada año. "Elena me habría regañado, me habría dicho "José Luis no seas así, me cago en la leche", pero después me habría dicho que continuara", ha comentado en 'AR'.
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WALKER
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FLASHPOINT
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C.S.I. LAS VEGAS
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HAWAI 5.0
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'UN LUGAR DONDE REFUGIARSE'
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DCINE: 'DURMIENDO CON SU ENEMIGO'
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CASTLE
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CASTLE
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TAQUILLA MEDIASET
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DIVINITY JUKEBOX
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'DURMIENDO CON SU ENEMIGO'
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CASTLE
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TAQUILLA MEDIASET
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DIVINITY JUKEBOX
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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TU CASA LO VALE
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TU CASA LO VALE
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TU CASA LO VALE
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13:30
VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA NOCHE DE CADENA 100
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23:00
TOUR BAILAR EL VIENTO (MANUEL CARRASCO)
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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TAQUILLA MEDIASET
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DIVINITY JUKEBOX
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LA TIENDA EN CASA
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FOGONES LEJANOS
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FOGONES LEJANOS
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FOGONES LEJANOS
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RÍO SALVAJE
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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EL LÍDER DE LA MANADA
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LA SELVA EN CASA
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LA SELVA EN CASA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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FOGONES LEJANOS
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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TRINCHADO
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11:55
LA CIENCIA A TUS PIES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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12:45
LA VIDA EN NÚMEROS
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LA VIDA EN NÚMEROS
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13:40
CIENCIA PARA TORPES
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CIENCIA PARA TORPES
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PALABRA DE GITANO
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PALABRA DE GITANO
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PALABRA DE GITANO
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PALABRA DE GITANO
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PALABRA DE GITANO
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PALABRA DE GITANO
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PALABRA DE GITANO
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22:00
'ROBOCOP'
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'ROBOCOP 2'
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'ROBOCOP 3'
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