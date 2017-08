Alba Carrillo arremete contra sus ex en 'PdV': "Feliciano y Fonsi son un poco prehistóricos"

Alba Carrillo ha concedido una entrevista exclusiva al 'Programa del verano' para hablar sobre su "no novio", sus vacaciones en Maldivas y la alianza entre sus ex, Fonsi Nieto y Feliciano López. "Que Fonsi y Feliciano sean coleguillas me deja ojiplática. Con las cosas que he oído del uno del otro y del otro del uno…", ha comentado.